Под силу только девушкам: простой трюк на видео поставил Сеть в тупик

В Интернете запустили новый челлендж: участникам нужно подойти вплотную к стене, сделать два шага назад, затем согнуться под углом 90 градусов, упереться головой в стену и попробовать выпрямиться, поднимая стул. Оказалось, повторить это движение могут только девушки, пишет таблоид The Mirror.

На видео, ставшем вирусным в Сети, показано, как девушки с легкостью одна за одной справляются с поставленной задачей, чего не скажешь о парнях, которые выполнить вышеупомянутый трюк не могут.