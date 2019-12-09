Под силу только девушкам: простой трюк на видео поставил Сеть в тупик

В Интернете запустили новый челлендж: участникам нужно подойти вплотную к стене, сделать два шага назад, затем согнуться под углом 90 градусов, упереться головой в стену и попробовать выпрямиться, поднимая стул. Оказалось, повторить это движение могут только девушки, пишет таблоид The Mirror.
На видео, ставшем вирусным в Сети, показано, как девушки с легкостью одна за одной справляются с поставленной задачей, чего не скажешь о парнях, которые выполнить вышеупомянутый трюк не могут.
По словам ученого Джереми Джонсона, все дело в центре тяжести: у девушек он находится ниже бедер, а у парней гораздо выше. Поэтому, когда первые сгибаются над стулом, центр тяжести сосредотачивается над ногами, а у вторых – под.