Доктор раскрыл 12 секретов успешной диеты, изучив 500 000 статей за 17 лет

«Внедрение новых научных данных в повседневную клиническую практику занимает в среднем 17 лет, и каждый день выходят сотни новых публикаций», — пояснил Грегер изданию Daily Mail, как пишет Лайф. Он составил перечень из 12 рекомендаций по избавлению от лишнего веса.

Не пропускайте завтрак

Большинство рандомизированных контролируемых исследований не обнаруживают связи между отказом от утренней трапезы и похудением

Совершайте основной приём пищи в первой половине дня

До обеда организм активнее всего сжигает калории. А вот от плотного ужина лучше отказаться

Откажитесь от бесполезных калорий

Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что овсяная каша насыщает гораздо лучше «сухого завтрака»

Активируйте бурую жировую ткань, которая накапливается в области груди и шеи

Она начинает потреблять до 100 калорий в день при понижении температуры окружающего воздуха с 24 до 19 градусов

Пейте чай

Чашка чая увеличивает ваш расход энергии на 10% в час. Но только без молока: оно сводит эффекты напитка на нет

Ешьте томаты

Они снижают уровень сахара и холестерина в крови, а также обладают антиоксидантным эффектом

Налегайте на орехи

Они не только содержат «хорошие» калории, но и снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака

Добавляйте в пищу черный тмин

За последние 50 лет вышло более 1000 статей о пользе чёрного тмина, например о его способности снижать уровень холестерина в крови

... и уксус

Одна столовая ложка уксуса в день повышает выработку АМФ-активируемой протеинкиназы, которую называют контроллером жира

Используйте в качестве гарнира отварной картофель

Ни одно другое блюдо не насытит вас лучше. Вам просто не захочется съесть что-то ещё

Сжигайте калории во время повседневной активности

Используя лестницу вместо лифта и ухаживая за приусадебным участком, вы потратите больше энергии, чем в спортзале

Забудьте про фитнес-трекеры