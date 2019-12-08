Звезда сериала «Тест на беременность» впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова до последнего скрывала беременность. Окончательно точки над i расставил ее приход на последнем сроке на премьеру фильма «Текст».
Максим Петров обрадовал подписчиков своего блога радостной новостью — 41-летний танцор и 34-летняя актриса Агния Кузнецова стали родителями, пишет «7Дней.ру».
В своем блоге Максим поделился снимком с букетом цветов, сделанным в роддоме. Пол и имя малыша родители пока что не разглашают.
Кузнецова до последнего скрывала беременность. Актриса была против ЭКО — девушка мечтала родить малыша сама. Пара даже планировала взять ребенка из детского дома. Окончательно точки над «i» расставил ее приход на последнем сроке на премьеру фильма «Текст».
«<…>Конечно, классно было бы, чтобы все женщины могли забеременеть, родить ребенка, здорового, классного, и не одного. И я мечтаю о том же», — рассказывала Агния.
О романе пары стало известно за несколько месяцев до свадьбы, после окончания очередного сезона танцевального телешоу. Максима с Агнией познакомила близкая подруга актрисы — режиссер Валерия Гай Германика.