Эстонская актриса Саара Пиус ошарашила всех признанием!

Loosimise võitja on selgunud!! 2269 kommentaari!!😮 Sul on täna küll õnnepäev @madliliiskuus , sest just Sina koos sõbranna @birgitkiiver ‘iga oled võitnud Bredeni kinkekaardi!! (2•50.-) Palju õnne!!!🥰🥳🥳🥳🤩. 🧸Loosimine!🧸 Jälgi @breden_kids kontot ning kirjuta siia pildi alla kellega tahaksid auhinda jagada! Auhinnaks nii Sulle, kui ka Su sõbrale 50.- väärtuses @breden_kids kinkekaart!🧸🥰 Usu mind, need riided on lihtsalt niiiiiii mõnusad ja head! #meriinowool #soepehmejahea #lapsonsoojas

A post shared by Saara Pius (@piussaara) on Oct 30, 2019 at 11:57am PDT