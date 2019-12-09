Перезагрузка сознания перед Новым годом: как оставить проблемы в прошлом

В Новый год важно перейти без неприятностей и проблем, а чтобы оставить их в прошлом, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться тем, что мешает счастливой жизни. Оставив все это в уходящем году, можно начать новый этап, наполненный лишь позитивными событиями.

От чего следует избавиться перед Новым годом

Все, что мешает счастью, нужно оставлять в прошлом, и никогда больше не возвращаться ни к делам, ни к людям, ни к вещам, которые причиняют неудобства и становятся причиной бед и проблем.

Перед наступлением Нового года важно убраться в доме, выкинув весь хлам, поломанные и старые вещи. Генеральную уборку лучше всего делать сообща, выделив на это мероприятие несколько дней, чтобы не переутомиться. Планомерный разбор каждого шкафа поможет сделать жилище уютным и свободным от энергетического застоя.

В уходящем году нужно оборвать связи с людьми, которые тянут на дно. Это могут быть ложные друзья, которые на самом деле манипулируют и живут за чужой счет, токсичные отношения, люди, которые распространяют сплетни за спиной и ставят палки в колеса.

Избавиться нужно и от долгов, причем не только финансовых. Все обещания, выполненные в срок, помогают стать счастливее, и к человеку возвращается удача.

Оставить проблемы в прошлом поможет сила воли, благодаря которой каждый избавится от вредных привычек. Они являются тем самым грузом, который тормозит развитие и становится причиной неприятностей.

Уходящий год — самое время позаботиться о себе, и тем, кто желает оставить проблемы в прошлом, нужно обратить внимание на собственные потребности. Важно найти личные цели и следовать своим убеждениям, отказавшись идти проторенным многими путем. Личное счастье у каждого свое, поэтому так важно отказаться от навязанных стереотипов.

В уходящем году необходимо оставить и чужие проблемы, которые никак не поспособствуют личному счастью.

Важная составляющая успеха — оставить позади все, что утратило актуальность. Не нужно зацикливаться на вещах и достижениях, если они не принесут радость.

Еще один этап перезагрузки — оставить в уходящем году любовь к контролю. Нужно перестать контролировать каждый шаг и порой доверять не разуму, а интуиции, которая безошибочно подскажет верный путь к благополучию.

Техники перезагрузки сознания перед Новым Годом

Чем ближе Новый год, тем больше возможностей предоставляет Вселенная. Понять, когда наступает самое удачное время, поможет интуиция. Для многих сигналом к действию будет сильное желание сбросить груз и расправить плечи. Внутренний голос обязательно поможет найти то самое время, когда можно перезагрузить сознание и оставить беды за спиной в уходящем году. Существует три проверенных способа.

1. Стойкое желание что-то делать, идти вперед и оставить проблемы нужно сопроводить аффирмацией. Ее произносят вслух, глядя в отражение зеркала, или мысленно, сконцентрировавшись на том, что все получится наилучшим образом:

«Сознание перезагружаю, проблемы в старом году оставляю. Впереди счастье меня ждет, успех пойти за собой зовет. Исправляюсь, лучше становлюсь, печали с себя снимаю, новому открываюсь».

2. Справиться с грузом проблем и открыть себе путь в благополучное будущее можно и с помощью медитации. Ее выполняют в любое время, когда никто и ничто не отвлекает от мыслей, направленных на избавление от проблем. Нужно принять удобное положение и выровнять дыхание. Размеренные вдохи и выдохи позволят очистить сознание и найти внутри себя темное пятно, мешающее продвижению вперед. На него нужно направить яркий свет, выжигая боль, обиды и разочарование, подчиняя себе разум и лишая возможности недоброжелателей навредить любым способом. Медитация выполняется верно, когда чувствуется тепло, разливающееся от груди по всему телу.

3. Еще одна техника поможет навсегда избавиться от проблем и начать Новый год с чистого листа. Для этого понадобится любая старая вещь, пришедшая в негодность и та, которую можно сжечь. На листке бумаги составляется список всего, что нужно оставить за спиной, вкладывается в старую вещь и сжигается со словами:

«Прошлое в прошлом останется, огнем очистится, в небытие канет. Огнем жарким очищаюсь, путь к счастью себе открываю, больше проблем не знаю».