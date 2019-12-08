Названы пять знаков Зодиака, которым Ванга напророчила небывалое везение в 2020 году

Представителей Овна на ближайшую пятилетку ждет достойная награда за проделанную работу. Поэтому любителями работать не стоит опускать руки - ведь адекватные результаты проделанной работы найдут своего счастливого обладателя.

Для Близнецов 2020 год станет удачным временем для продвижения по карьерной лестнице. Помимо этого, успех также затронет и другие сферы жизни представителей этого знака Зодиака. Однако, как говорится, без труда не выловить и рыбку из пруда. Поэтому, несмотря на сопутствующую удачу во всех начинаниях, им нужно будет не забывать прикладывать усилия.

Одинокие Водолеи в новом году с радостью расстанутся со своей свободой, а причиной тому станет влюбленность, которая перерастет в настоящую любовь. Это придаст им заряд невероятного позитива, полный порядок и гармонию в жизни. Тем не менее Водолеям стоит иногда держать свои эмоции под контролем.

Львам в 2020 году абсолютно любая сфера будет открыта для успеха. Поэтому им стоит хорошенько подумать, в какое русло направить энергию созидания. Эксперты уверены, что у вас будет получаться абсолютно всё, за что вы только будете браться – хорошенько подумайте, в каком именно деле вы хотели бы добиться таких невероятных результатов.