Над смертельно больной Заворотнюк нависла новая угроза

Заворотнюк уже даже передвигается без посторонней помощи, а также плавает в бассейне. Однако от каких-либо прогнозов врачи воздерживаются. Тем не менее это довольно хороший результат, так как совсем недавно актриса перенесла вторую операцию по удалению повторной глиобластомы, пишет Topnews.

В настоящий момент фигурист много работает, принимает участие в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», «Красавица и Чудовище», «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Как говорят его коллеги, отказываться от выступлений он не собирается, так как они сулят хороший заработок.

Несмотря на достигнутые результаты, над семьей Заворотнюк, как и над ней самой нависла новая угроза: точнее, проблема. Ведь лечение актрисы стоит много денег: услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов, пребывание в реабилитационном центре. Однако супруг актрисы Петр Чернышев отказывает от какой-либо сторонней помощи.

«Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 1 400 до 4 200 евро. В декабре и январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар до 5 миллионов рублей (70 400 евро). Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота», — рассказали в окружении Петра.