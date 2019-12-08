Вс, 8.12.2019
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А все могло бы быть по-другому: Пугачева рассказала о мечте, которую не смогла осуществить

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российская певица Алла Пугачева в эфире передачи «Сегодня вечером» призналась, что всегда мечтала о карьере актрисы, но так и не смогла попасть в кино.

По словам Примадонны, этому помешала ее известность.

— Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в кино. Они мне часто говорили: «Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут», — рассказала она.

Артистка добавила, что до сих пор благодарна режиссеру Александру Орлову за то, что он пригласил ее сняться в картине «Женщина, которая поет».

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