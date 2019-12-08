А все могло бы быть по-другому: Пугачева рассказала о мечте, которую не смогла осуществить

По словам Примадонны, этому помешала ее известность.

— Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в кино. Они мне часто говорили: «Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут», — рассказала она.