А все могло бы быть по-другому: Пугачева рассказала о мечте, которую не смогла осуществить

Российская певица Алла Пугачева в эфире передачи «Сегодня вечером» призналась, что всегда мечтала о карьере актрисы, но так и не смогла попасть в кино.
По словам Примадонны, этому помешала ее известность.
— Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в кино. Они мне часто говорили: «Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут», — рассказала она.
Артистка добавила, что до сих пор благодарна режиссеру Александру Орлову за то, что он пригласил ее сняться в картине «Женщина, которая поет».