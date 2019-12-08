Сын Валерии попал в страшное ДТП под Петербургом

Арсений Шульгин вместе в компании друзей направлялся в Северную столицу по новой трассе М-11.
Сын Валерии госпитализирован в петербургскую больницу после ДТП.
Как удалось выяснить «СтарХиту», сын Валерии в компании друзей решил прокатиться по недавно открывшейся платной дороге М-11, и в два часа ночи вся компания выехала из столицы. Молодые люди несколько часов веселились за рулем иномарки, распевая модные композиции и рассказывая друг другу истории. Вместе с ними была новая любовь музыканта, девушка по имени Лиана.
На подъезде к Санкт-Петербургу машину занесло и она ударилась об отбойник. В сторис молодого человека опубликованы последствия аварии.
«Берегите себя», — подписал снимок Арсений.
На следующем слайде он показал последствия ДТП уже для своего здоровья. Видно, что у него разбита нижняя часть лица.