Сын Валерии попал в страшное ДТП под Петербургом

Как удалось выяснить «СтарХиту», сын Валерии в компании друзей решил прокатиться по недавно открывшейся платной дороге М-11, и в два часа ночи вся компания выехала из столицы. Молодые люди несколько часов веселились за рулем иномарки, распевая модные композиции и рассказывая друг другу истории. Вместе с ними была новая любовь музыканта, девушка по имени Лиана.