Будьте осторожны: эти лекарства могут испортить вам зрение

Иногда это временно накатывающий туман в глазах, а иногда можно повредить глаза навсегда.

Кортикостероиды

Это те самые «гормоны», про которые все знают, которых всех ругают, и без которых многие не могут жить. Кортикостероидами мажут сыпь на коже или принимают при артрите.

Люди не настолько боятся гормонов, как может показаться. Чаще они этими гормонами злоупотребляют.

Регулярно встречаюся два варианта ошибок в использовании кортикостероидов:

Люди обожают мазать любые красные пятна на коже дешевыми и мощными гормонами. Не мажьтесь без назначения дерматолога! При сезонном аллергической конъюнктивите заливают в глаза море дексаметазона. Конъюнктивит обычно так не лечат. На самом деле гормоны добавляют к лечению в последнюю очередь.

Гормоны провоцируют развитие катаракты. Хрусталик становится мутным, и через него уже никогда не получится нормально что-то увидеть. Придется заменить его на искусственный. Минимальной дозы гормонов, которая приводит к катаракте, не существует. То есть нет никаких гарантий.

Гормоны повышают внутриглазное давление. Это скорее характерно для глазных капель, но и от приема внутрь тоже может быть. Повышенное внутриглазное давление плохо влияет на зрительный нерв. Если повредить зрительный нерв, то глаз перестанет видеть.

Гормоны провоцируют развитие экзофтальма. Экзофтальм - это пучеглазие. Мышцы, которые вращают глазное яблоко, отекают, и глаз выпячивается вперед. Как у рыбы. Выглядит жутковато. Кроме мышц кортикостероиды еще вызывают отек век.

Антигистаминные препараты

Ими лечат аллергию. Кое у кого они тоже повышают внутриглазное давление. Это обычно случается с людьми, у которых уже есть глаукома. Внимательно читайте инструкции к лекарствам и слушайте рекомендации офтальмолога. Обычный супрастин, который дают даже маленьким детям, может вызвать острый приступ глаукомы.

Психотропные препараты

Некоторые лекарства из группы нейролептиков могут повреждать сетчатку. Если психиатр что-то назначает, то будет спрашивать вас по поводу сопутствующих заболеваний. Не забывайте жаловаться на все свои болячки.

Противомалярийные препараты

Для этого не обязательно жить в Африке и болеть малярией. Противомалярийные препараты используют для лечения аутоиммунных заболеваний. Например, при волчанке или каком-нибудь артрите. Чаще это Плаквенил. Он тоже может быть вреден для сетчатки. Если с глазами у вас не все в порядке, то обязательно расскажите про это своему ревматологу. Врач решит, назначать Плаквенил или не назначать.

Кто больше всего рискует?