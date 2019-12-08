Продукты, которые можно есть только раз в месяц

Проверьте, не едите ли вы их гораздо чаще, чем следовало бы.
Классическая диетология не выделяет каких-то определенных продуктов, потребление которых нужно постараться свести строго к одному разу месяц. Однако несколько групп, общение с которыми стоило бы ограничить, все же назвать можно.
Мусорная еда
То есть все вредные продукты, которые на английском называют junk — мусор. Если вы не в силах противостоять своей страсти к фастфуду, чипсам, газировке и прочей признанно неполезной еде, то хотя бы ограничьте их потребление одним разом в месяц. Например, можно устроить «загрузочный день» в последнее воскресенье месяца или в любой особенный и приятный для вас день. Но не перестарайтесь — организм, отвыкший от тяжелой жирной и сладкой еды, может вызвать непредсказуемую реакцию: от метеоризма до расстройства кишечника.
Сладкие продукты
Сегодня есть прекрасный тренд на полный отказ от сахара и того, где он содержится, — тортов, пирожных, конфет. Если вам это пока сделать непосильно, постарайтесь сперва свести употребление сладостей к одному разу в неделю, а потом и в месяц. Кстати, сделать это стоит не только ради фигуры — есть еще как минимум 11 причин отказаться от сахара.
Калорийные продукты
Есть еда вроде бы полезная, но при неумеренном потреблении очень калорийная: те же авокадо, орехи, сухофрукты. Если вы не в силах ограничиться каноническими 30 граммами, то в борьбе за стройность фигуры стоит есть калорийные продукты пореже. В этом же списке полуфабрикаты и излишне рафинированная еда. Лишние килограммы серьезно «утяжеляют» ваш организм, что может привести к различным болезням: проблемам с сосудами, суставами, диабету.
Неприятные продукты
Не стоит за компанию употреблять то, что не нравится лично вам (например, не совсем вкусно приготовленное блюдо любимым родственником или экзотическое блюдо за границей, которое явно вам не по душе, но его предлагает принимающая сторона): ни к чему хорошему это не приведет. Исключение — если того требуют нормы вежливости. Ведь пища не нравится нам не просто так. Обычно организм «запоминает» продукты, которые нам когда-то навредили: стали причиной отравления или аллергии.