Продукты, которые можно есть только раз в месяц

Классическая диетология не выделяет каких-то определенных продуктов, потребление которых нужно постараться свести строго к одному разу месяц. Однако несколько групп, общение с которыми стоило бы ограничить, все же назвать можно.

Мусорная еда

То есть все вредные продукты, которые на английском называют junk — мусор. Если вы не в силах противостоять своей страсти к фастфуду, чипсам, газировке и прочей признанно неполезной еде, то хотя бы ограничьте их потребление одним разом в месяц. Например, можно устроить «загрузочный день» в последнее воскресенье месяца или в любой особенный и приятный для вас день. Но не перестарайтесь — организм, отвыкший от тяжелой жирной и сладкой еды, может вызвать непредсказуемую реакцию: от метеоризма до расстройства кишечника.

Сладкие продукты

Сегодня есть прекрасный тренд на полный отказ от сахара и того, где он содержится, — тортов, пирожных, конфет. Если вам это пока сделать непосильно, постарайтесь сперва свести употребление сладостей к одному разу в неделю, а потом и в месяц. Кстати, сделать это стоит не только ради фигуры — есть еще как минимум 11 причин отказаться от сахара.

Калорийные продукты

Есть еда вроде бы полезная, но при неумеренном потреблении очень калорийная: те же авокадо, орехи, сухофрукты. Если вы не в силах ограничиться каноническими 30 граммами, то в борьбе за стройность фигуры стоит есть калорийные продукты пореже. В этом же списке полуфабрикаты и излишне рафинированная еда. Лишние килограммы серьезно «утяжеляют» ваш организм, что может привести к различным болезням: проблемам с сосудами, суставами, диабету.

Неприятные продукты