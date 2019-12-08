Талисманы звезд: что оберегает Бузову, Пугачеву и других

Алла Пугачева

У Примадонны, пожалуй, самый дорогой оберег среди звезд шоу-бизнеса — мандала диаметром 61 см. Да не простая: изготовлен символический рисунок художником Даниэлем Поэлем из полудрагоценных камней по заказу экс-мужа певицы Филиппа Киркорова. Стоимость вещицы — порядка 9 тысяч евро.

Ляйсан Утяшева

В юности гимнастка не выходила на ковер без аромата успеха. Successful — так назывался парфюм, приносящий удачу Ляйсан. «Я так верила! Перед каждым турниром пшикалась этими духами, и на меня посыпались награды», — делилась спортсменка. Оберег хранил девушку шесть лет, пока флакон не разбился. Но Утящева нашла выход — запечатлела название запаха, слово, ставшее для нее символическим, на шее в виде татуировки. А после рождения сына Роберта у звезды спорта и сцены появилась новая ценная вещица — украшение в виде сердца с ключом, подаренное Павлом Волей.

Валерия

Согласно гороскопу имен, камнями-талисманами для женщин с именем Валерия являются гранаты и изумруды. Не знаем, прислушивается ли звездная блондинка к предсказаниям светил, но оберегает ее именно зеленый камень. Исполнительница берет с собой драгоценность на каждое важное мероприятие и верит, что изумруд хранит брак и приносит удачу не только ей, но и ее родным.

Николай Басков

«Золотой голос» считает талисманом... себя. А как иначе: дамы, которых Николай представлял публике как возлюбленных, выскочили замуж. Если без шуток, для Баскова ценны две вещи, и обе связаны с верой. Первая — Библия ручной работы, вторая — крест, доставшийся от деда и ставший семейной реликвией:

«Он (дедушка Николая — при. ред.) был атеистом, но когда уходил на фронт, бабушка тайком зашила в его форму маленький православный крестик. Поскольку дед вернулся с войны живым, бабушка считала, что крестик уберег его от смерти. Этот крестик до сих пор хранится у моих родителей»

Роза Сябитова

Религиозный талисман — маленькая нагрудная сумочка с молитвой — если верить архивному интервью, хранит и Розу Сябитову. Есть в доме свахи и безделушки, для привлечения благ. Например, манэки-нэко, он же денежный кот-статуэтка, подаренный участником шоу «Давай поженимся!»

Равшана Куркова

В 17 лет, когда Равшана перебиралась из Ташкента в Москву, бабушка передала ей семейную ценность — серьги. «Не знаю, сколько лет этим сережкам. Знаю только, что они как минимум вдвое старше меня. Всё детство видела их на своей любимой бабуле. Мечтаю когда-нибудь передать их своей дочке», — делилась семейной историей Куркова. Кстати, украшение постоянно носит Мавлюда, героиня актрисы в сериале «А у нас во дворе».

Ольга Бузова