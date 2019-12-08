Умер известный актер из телесериала «Друзья» и «Клан Сопрано»

Американский актер Рон Либман, в фильмографии которого значатся такие проекты, как «Ангелы в Америке», «Норма Рэй» и «Клан сопрано» скончался накануне в Нью-Йорке. СМИ сообщают, что причиной смерти стало осложнение после недавно перенесенной пневмонии. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Смерть звезды подтвердили члены семьи, а позже и его представитель. Роберт Аттерман опубликовал официальное заявление, в котором назвал Либмана «необычайно одаренным актером, у которого сложилась выдающаяся карьера в кино, на телевидении и в театре».