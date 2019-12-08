Умер известный актер из телесериала «Друзья» и «Клан Сопрано»

Известный американский актер Рон Либман, знакомый зрителем по сериалам «Друзья» и «Клан Сопрано», скончался в Нью-Йорке. Рядом с ним находилась любящая жена и члены семьи. Коллеги говорят, что Рон прошел большой творческий путь и воплотил множество ярких образов
Американский актер Рон Либман, в фильмографии которого значатся такие проекты, как «Ангелы в Америке», «Норма Рэй» и «Клан сопрано» скончался накануне в Нью-Йорке. СМИ сообщают, что причиной смерти стало осложнение после недавно перенесенной пневмонии. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Смерть звезды подтвердили члены семьи, а позже и его представитель. Роберт Аттерман опубликовал официальное заявление, в котором назвал Либмана «необычайно одаренным актером, у которого сложилась выдающаяся карьера в кино, на телевидении и в театре».
Несмотря на внушительное число ролей, большинству зрителей он запомнился в образе отца Рейчел из сериала «Друзья», сыграв Леонарда Грина. Его персонаж отличался сложным характером и постоянно спорил с любимой дочерью. Кроме того, артист сыграл в криминальном сериале «Клан сопрано», где исполнил роль доктора Плеплера.