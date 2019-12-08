Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 декабря

Аркан «Умеренность» призывает Весов оставить спешку и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Позитивный настрой и желание стать успешнее приведут к победе, однако торопить время не стоит, иначе возможны ошибки и промахи.

По карте «Луна» Весам предстоит сразиться с внутренними предрассудками и противоречиями. В конце недели может показаться, что обстоятельства складываются против Весов, но при детальном рассмотрении многие опасения окажутся надуманными и не стоящими переживаний.

Скорпион

Неделя для Скорпионов начнется удачно. По карте «Солнце» они смогут справиться со всем, что их тревожит, переступить через страхи и продолжить путь к счастью. Также карта указывает на возможность взять паузу и насладиться жизнью, отдохнуть от напряженной работы и посвятить время себе.

Аркан «Мир» указывает на гармонию и счастье. По этой карте Скорпионы находятся на верном пути, и ничто не помешает им достичь превосходных результатов в делах. Совет карты — двигаться в выбранном направлении и отказаться от потакания разрушительным эмоциям.

Карта «Отшельник» указывает на время, когда Скорпионы смогут взять перерыв, чтобы заняться решением личных проблем. В выходные дни появится возможность погрузиться в себя, ответить на волнующие вопросы, а также восполнить запасы энергии, так необходимой для благоприятного завершения года.

Стрелец

Аркан «Иерофант» указывает Стрельцам на необходимость посвящать время только осмысленному труду и продвижению к тем целям, что принесут счастье и успех. Совет карты — не гордиться промежуточными успехами и не праздновать победу до тех пор, пока она не будет в кармане.

В середине недели по карте «Дурак» Стрельцам важно серьезно относиться ко всему, что происходит в их жизни. Благодаря подсказкам Вселенной получится избежать неверных решений и выбрать правильное направление, ведущее к успеху.

Аркан «Солнце» символизирует прекрасное время, когда Стрельцы могут не переживать за исход затеянного дела. Совет карты — положиться на судьбу и двигаться вперед с полной уверенностью в том, что сил хватит для достижения головокружительных успехов и для борьбы с временными трудностями.

Козерог

Аркан «Мир» указывает Козерогам на то, что начало недели принесет им лишь положительные эмоции и приятные новости. По этой карте важно находиться в гармонии с собой и не делать того, чему противится сердце.

Судя по карте «Повешенный», к середине недели Козероги могут столкнуться с вынужденной паузой в делах. Такое положение дел призывает к ответственности, и Козероги не должны действовать под влиянием эмоций. Совет карты — принять свою судьбу и доверять ее знакам.

Карта «Луна» указывает на важность преодоления страхов и иллюзий. Аркан призывает Козерогов выйти из сумрака собственных мыслей, чтобы выполнить намеченные задачи вовремя.

Водолей

По карте «Смерть» Водолеев в понедельник ждут резкие перемены. Аркан указывает на важность трансформации сознания, преодоления себя и отказа от всего, что мешает развитию. Если не сопротивляться переменам, то переход к новому жизненному этапу пройдет практически безболезненно.

По карте «Верховная жрица» Водолеям не стоит искать объяснения всему происходящему в их жизни. Совет карты — довериться интуиции, которая поможет преодолеть сложности на пути к личному успеху.

Конец недели, судя по карте «Звезда», пройдет удачно, если Водолеи поймут, что все страхи и печали остались позади. У представителей этого Знака есть и сила, и знания, благодаря которым можно преодолеть любые расстояния и барьеры к личному счастью.

Рыбы

Начало недели обещает быть динамичным, и перед Рыбами могут открыться приятные перспективы. По карте «Колесо Фортуны» жизнь делает резкий поворот, и не всегда понятно, что будет за ним. Тем не менее Аркан призывает Рыб к спокойствию: чем меньше суеты, тем больше шансов понять, что именно нужно делать, чтобы поймать удачу за хвост.

По карте «Дьявол» Рыб ждет испытание воли. Аркан указывает на соблазны, сопротивление которым поможет преодолеть сложности и выйти победителем из любой борьбы. По этому Аркану важно соблюдать осторожность, иначе эмоции могут заставить свернуть в тупик.