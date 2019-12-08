Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 декабря

Новогодние праздники приближаются, и остается совсем немного времени для того, чтобы завершить текущие дела. Расклады карт таро помогут представителям зодиакальных созвездий провести неделю удачно и подскажут, когда нужно быть осторожными.
Толкованием карт Таро люди занимаются уже третий век, и за столь длительное время научились верно распознавать подсказки старших Арканов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно рассмотреть выпавшие карты, чтобы не ошибиться с выводами. Каждая карта несет в себе предупреждение и указывает на то, что ситуация будет меняться в зависимости от принятых решений.
Овен
По карте «Правосудие» Овнов ждет удача в деловой среде, если в начале недели они смогут верно распределить силы. По этому Аркану потребуются честность и порядочность, благодаря которым Овны справятся с любыми трудностями и разрешат конфликты мирным путем.
Аркан «Суд» сулит избавление от проблем. По этой карте со среды Овны смогут поставить точку в прежних делах, освободиться от навязанного мнения и найти путь к счастью. Совет карты — не гнаться сразу за двумя зайцами и раньше времени никого не посвящать в свои планы, чтобы удача не отвернулась.
Аркан «Сила» указывает Тельцам на готовность сражаться за свои цели и идти к ним, невзирая на превратности судьбы. По этой карте в начале недели важно обуздать эмоции, чтобы они не помешали принимать правильные решения.
«Умеренность» требует от Тельцов бдительности и терпения. По этой карте важно сначала анализировать поступающую информацию, и лишь затем, имея на руках все козыри, начинать действовать. Это значит, что середина недели пройдет в спокойном и даже заторможенном режиме.
По карте «Смерть» Тельцы смогут завершить неделю активно и с пользой для себя. Аркан указывает на важность обновления и даже очищения, благодаря которому станут доступны новые вершины. Совет карты — не зацикливаться на прошлом и на тех делах, которые уже невозможно сдвинуть с мертвой точки.
«Маг» указывает на внутренние силы Близнецов, благодаря которым они смогут справиться с любыми сложностями. По этому Аркану важно сохранять внутреннее равновесие, чтобы чувства и эмоции не затмили разум. В таком случае получится прийти к успеху без единого промаха и недочета.
Согласно карте «Звезда», Близнецы могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. В середине недели проблемы будут отступать, открывая путь к счастью и благополучию. Аркан указывает на сдержанность, а значит, Близнецам не нужно торопить события.
«Колесница» символизирует рывок к цели, оптимизм и настойчивость. По этому Аркану Близнецы смогут прийти к желаемому результату, если не станут медлить. Совет карты — верить в свои силы и отказаться от навязанного со стороны мнения.
Рак
Начало недели, судя по карте «Иерофант», пройдет у Раков спокойно, но плодотворно. Аркан указывает на путь к успеху, который нужно пройти, основываясь на добродетели. Это значит, что Ракам предстоит обуздать чувства и эмоции и исключить конфликты, которые помешают претворить планы в жизнь.
По карте «Отшельник» появится возможность взять паузу и уделить внимание личным потребностям. Раки смогут отдохнуть, восстановить силы и ответить себе на волнующие вопросы. Такой перерыв пойдет на пользу, и Раки после непродолжительного отдыха смогут с новыми силами приступить к намеченным делам.
По карте «Башня» Львов ожидает непростое начало недели. Аркан указывает на крах иллюзий, из-за чего Львы могут испытать временный шок. Карта символизирует освобождение, поэтому Львам не стоит переживать за благополучное будущее. Им предстоит лишь принять тот факт, что в жизни происходят перемены, противиться которым не имеет смысла.
Аркан «Правосудие» призывает Львов действовать по справедливости. По этой карте каждый поступок отражается на будущем, и для того, чтобы оно было благополучным, придется отвечать не только за действия, но и за каждое произнесенное слово.
Карта «Колесница» символизирует прорыв и освобождение от всего, что мешало идти к поставленной цели. По этой карте Львы в конце недели смогут достичь того, о чем мечтали и что планировали, а значит, с пятницы у них не будет времени для прокрастинации.
Дева
По карте «Колесница» Дев ожидает активное начало недели. Аркан указывает на готовность к борьбе, однако Девы не должны терять рассудительность и подчиняться эмоциям. Спокойствие и продуманные ходы помогут справиться с временными трудностями и быстро прийти к очередной победе.
В конце недели Дев ожидает вынужденная приостановка дел. Аркан «Повешенный» указывает на ситуацию, когда человек оказывается в тупике из-за того, что неверно рассчитал силы или допустил ошибки. По этой карте происходит переосмысление, что позволяет найти причину неприятностей и справиться с ними.
Весы
Аркан «Император» в раскладе для Весов указывает на возможность стать лидерами как в деловой сфере, так и в личных отношениях. Согласно этой карте, успех ждет тех, кто сможет найти равновесие между чувствами и разумом и не позволит себе упускать из вида даже мелкие детали.
Аркан «Умеренность» призывает Весов оставить спешку и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Позитивный настрой и желание стать успешнее приведут к победе, однако торопить время не стоит, иначе возможны ошибки и промахи.
По карте «Луна» Весам предстоит сразиться с внутренними предрассудками и противоречиями. В конце недели может показаться, что обстоятельства складываются против Весов, но при детальном рассмотрении многие опасения окажутся надуманными и не стоящими переживаний.
Скорпион
Аркан «Мир» указывает на гармонию и счастье. По этой карте Скорпионы находятся на верном пути, и ничто не помешает им достичь превосходных результатов в делах. Совет карты — двигаться в выбранном направлении и отказаться от потакания разрушительным эмоциям.
Карта «Отшельник» указывает на время, когда Скорпионы смогут взять перерыв, чтобы заняться решением личных проблем. В выходные дни появится возможность погрузиться в себя, ответить на волнующие вопросы, а также восполнить запасы энергии, так необходимой для благоприятного завершения года.
Стрелец
Аркан «Иерофант» указывает Стрельцам на необходимость посвящать время только осмысленному труду и продвижению к тем целям, что принесут счастье и успех. Совет карты — не гордиться промежуточными успехами и не праздновать победу до тех пор, пока она не будет в кармане.
В середине недели по карте «Дурак» Стрельцам важно серьезно относиться ко всему, что происходит в их жизни. Благодаря подсказкам Вселенной получится избежать неверных решений и выбрать правильное направление, ведущее к успеху.
Аркан «Солнце» символизирует прекрасное время, когда Стрельцы могут не переживать за исход затеянного дела. Совет карты — положиться на судьбу и двигаться вперед с полной уверенностью в том, что сил хватит для достижения головокружительных успехов и для борьбы с временными трудностями.
Козерог
Аркан «Мир» указывает Козерогам на то, что начало недели принесет им лишь положительные эмоции и приятные новости. По этой карте важно находиться в гармонии с собой и не делать того, чему противится сердце.
Судя по карте «Повешенный», к середине недели Козероги могут столкнуться с вынужденной паузой в делах. Такое положение дел призывает к ответственности, и Козероги не должны действовать под влиянием эмоций. Совет карты — принять свою судьбу и доверять ее знакам.
Карта «Луна» указывает на важность преодоления страхов и иллюзий. Аркан призывает Козерогов выйти из сумрака собственных мыслей, чтобы выполнить намеченные задачи вовремя.
Водолей
По карте «Смерть» Водолеев в понедельник ждут резкие перемены. Аркан указывает на важность трансформации сознания, преодоления себя и отказа от всего, что мешает развитию. Если не сопротивляться переменам, то переход к новому жизненному этапу пройдет практически безболезненно.
По карте «Верховная жрица» Водолеям не стоит искать объяснения всему происходящему в их жизни. Совет карты — довериться интуиции, которая поможет преодолеть сложности на пути к личному успеху.
Конец недели, судя по карте «Звезда», пройдет удачно, если Водолеи поймут, что все страхи и печали остались позади. У представителей этого Знака есть и сила, и знания, благодаря которым можно преодолеть любые расстояния и барьеры к личному счастью.
Рыбы
Начало недели обещает быть динамичным, и перед Рыбами могут открыться приятные перспективы. По карте «Колесо Фортуны» жизнь делает резкий поворот, и не всегда понятно, что будет за ним. Тем не менее Аркан призывает Рыб к спокойствию: чем меньше суеты, тем больше шансов понять, что именно нужно делать, чтобы поймать удачу за хвост.
По карте «Дьявол» Рыб ждет испытание воли. Аркан указывает на соблазны, сопротивление которым поможет преодолеть сложности и выйти победителем из любой борьбы. По этому Аркану важно соблюдать осторожность, иначе эмоции могут заставить свернуть в тупик.
Карта «Солнце» указывает на завершение сложностей. По этому Аркану проблемы отступят, и Рыбы смогут отчетливо увидеть собственное будущее. Достичь счастья не составит труда, если отказаться от иллюзий и нацелиться на результат.