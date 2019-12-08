67-летняя Ирина Аллегрова появилась на «Песне года» практически обнаженной

На прошедшем в Москве концерте «Песня года» 67-летняя звезда появилась в дерзком облегающем платье с глубоким декольте и разрезом. Выразительная грудь отвлекала внимание от осунувшегося лица певицы. Видимо, так было и задумано.

Ранее «Экспресс газета» рассказывала о проблемах Ирины Аллегровой с внешним видом. Известный пластический хирург рекомендовал звезде обратиться за помощью к профессионалу. И, похоже, звезда воспользовалась советом. Заметно, что певица «подколола» носогубку и вставила филеры. Тем не менее, работать еще есть над чем.