Михаил Боярский впервые рассказал о романе с Алисой Фрейндлих

Благодаря Алисе Фрейндлих, отметившей 8 декабря 85-летие, прозвище Мымра перестало быть уж очень обидным. В который раз пересматривая киношлягер Эльдара Рязанова «Служебный роман», миллионы женщин поверили, что любовь может преобразить любую, даже самую невзрачную даму. А мы вместе с родными и близкими юбилярши попробовали разобраться, какое место это беспокойное чувство занимает в ее личной жизни.

- Единственная моя ошибка: три четверти жизни я думала, что все еще впереди, - вздыхает Алиса Бруновна.

В первый раз она выскочила замуж за однокашника Володю Карасева, когда училась на третьем курсе Ленинградского театрального института. Симпатия между молодыми людьми не была настолько сильной, чтобы сразу бежать в загс, уверяют очевидцы. Но, как позже признавалась актриса, ей с мамой и бабушкой очень нужен был мужчина в доме.