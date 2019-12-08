Окровавленный Тимати показал опасного зверя в доме с новорожденным

Рэпер Тимати решил похвастаться необычным домашним питомцем — огромным котом по имени Хусейн. По некоторым данным, его порода была выведена в результате скрещивания кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом. Музыкант опубликовал в Instagram серию снимков, на которых продемонстрировал жуткие раны, нанесенные ему Хусейном.

«Малыш растет», — иронично подписал фотографии исполнитель.

Instagram @timatiofficial

Поклонники Тимати однако не выразили особого восторга от увиденных снимков. По мнению многих фанатов рэпера, держать такое существо рядом с младенцем попросту опасно. Совсем недавно невеста музыканта Анастасия Решетова родила от него сына Ратмира.

«И вы держите таких котят рядом с малышом?! Не боитесь?»; «Нафига заводить такую зверюгу рядом с младенцем?!»; «Аккуратнее надо быть еще и ребенок маленький. Я бы не рисковала»; «А если ребенка поцарапает? Опасны такие коты», — написали фолловеры.