Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном
Телеведущий устроил экскурсию для Ксении Собчак, пишет Пятый канал.
Дмитрий Шепелев дал большое интервью Ксении Собчак. Телеведущий рассказал, что недавно приобрел квартиру в доме, где раньше жил Константин Эрнст. Знаменитость провел небольшую экскурсию по апартаментам для светской львицы.
Телеведущий показал Ксении Собчак спальню своего шестилетнего сына Платона. Дмитрий Шепелев воспитывает наследника самостоятельно с 2015 года — в это время из жизни ушла мама мальчика певица Жанна Фриске.
Звездный отец-одиночка старается давать сыну все самое лучшее. В комнате мальчика Шепелев продемонстрировал огромный гардероб ребенка. Телеведущий признался, что не может перестать покупать Платону красивые вещи.
«Модник я, и я не могу остановиться. Я покупаю, покупаю. Это одевается один, два раза. Я потом с удовольствием их дарю. Мне нравится замес дешевой и дорогой одежды. Вот Ralph Lauren. Я купил ему сандалии Gucci. Он вырос из них давно, а я ему говорю: носи, носи! Мне было грустно», — сказал Шепелев.
Помимо Дмитрия Шепелева и Платона в столичной квартире живут новая возлюбленная телеведущего Екатерина и ее дочь Лада. Компанию счастливому семейству составляют две милых собачки с кличками Лу и Пу.