Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном

«Модник я, и я не могу остановиться. Я покупаю, покупаю. Это одевается один, два раза. Я потом с удовольствием их дарю. Мне нравится замес дешевой и дорогой одежды. Вот Ralph Lauren. Я купил ему сандалии Gucci. Он вырос из них давно, а я ему говорю: носи, носи! Мне было грустно», — сказал Шепелев.