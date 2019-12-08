Завораживает, аж жуть! Экс-жена Богомолова взорвала Сеть, снявшись обнаженной

Бывшая жена скандально известного режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии. Новое фото экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Topnews.
В комментариях к посту она пояснила, что откровенный снимок "Это лукбук для рекламной кампании нашей коллаборация с @kristallgold".
На фото 36-летняя звезда сериалов позирует полностью обнаженной, кадр скрывает тело и грудь актрисы, а акцент ставится на украшения, которые видны на руке и шее модели. Таким экстравагантным способом Мороз привлекает внимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давно презентовала.
"When you feel something’s coming" ("Когда ты чувствуешь, что что-то приближается"), - подписала пост она.
Поклонники Мороз пришли в восторг от представленного актрисой образа. Кроме того, Дарья сообщила, что проект Богомолова "Содержанки-2", в котором она исполнила одну из главных ролей, продолжает успешное шествие.
“Спешим сообщить Вам пренеприятнейшее известие: у нас все хорошо! #содержанки купил Amazon Prime для своей главной линейки Originals (это там мы смотрели Fleabag и The Marvelous Mrs. Maisel). Это первый русский киносериал, купленный в эту категорию!!" - сообщила довольная успехом актриса.
"Это значит, что постепенно меняются мировые тренды и репутация России на рынке кино и сериалов. Раньше наши сериалы покупали для разнообразия каталога, а теперь они появляются в разделе Originals как события", - добавила она.
Напомним, что первый сезон сериала Константина Богомолова вышел в марте 2019 года и с тех пор набрал более 10 млн просмотров. Известно, что компания Amazon купила права на сериал. Видеосервис Start передал ей право эксклюзивного показа первого сезона в Европе.