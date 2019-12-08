Завораживает, аж жуть! Экс-жена Богомолова взорвала Сеть, снявшись обнаженной

В комментариях к посту она пояснила, что откровенный снимок "Это лукбук для рекламной кампании нашей коллаборация с @kristallgold".

На фото 36-летняя звезда сериалов позирует полностью обнаженной, кадр скрывает тело и грудь актрисы, а акцент ставится на украшения, которые видны на руке и шее модели. Таким экстравагантным способом Мороз привлекает внимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давно презентовала.

На руке у знаменитости можно рассмотреть драгоценности, дизайн которых был разработан ею самой.

"When you feel something’s coming" ("Когда ты чувствуешь, что что-то приближается"), - подписала пост она.

Поклонники Мороз пришли в восторг от представленного актрисой образа. Кроме того, Дарья сообщила, что проект Богомолова "Содержанки-2", в котором она исполнила одну из главных ролей, продолжает успешное шествие.

“Спешим сообщить Вам пренеприятнейшее известие: у нас все хорошо! #содержанки купил Amazon Prime для своей главной линейки Originals (это там мы смотрели Fleabag и The Marvelous Mrs. Maisel). Это первый русский киносериал, купленный в эту категорию!!" - сообщила довольная успехом актриса.

"Это значит, что постепенно меняются мировые тренды и репутация России на рынке кино и сериалов. Раньше наши сериалы покупали для разнообразия каталога, а теперь они появляются в разделе Originals как события", - добавила она.