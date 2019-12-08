Гороскоп на 8 декабря: Львам придется решать проблемы близких, а Водолею лучше держать свои эмоции под контролем

Овен

Готовьтесь, у вас предстоит день покупок и трат, причем не всегда разумных, оправданных и необходимых.

Телец

Не сомневайтесь в своих силах, и если вы что-то планировали, то самое время заняться претворением в жизнь ваших задумок.

Близнецы

Постарайтесь не реагировать на провокации извне – так вам будет легче сохранить эмоциональное равновесие.

Рак

Неожиданное знакомство этого дня с неординарным человеком поможет реализации ваших давних желаний.

Лев

Если близкие люди попросят вас о поддержке и помощи, постарайтесь вовремя отреагировать на просьбу.

Дева

Звезды предупреждают, что вы можете опоздать во многие места, а потому рассчитывайте время с запасом.

Весы

В этот день вам повезет: любые возможные неприятности пройдут мимо вас и вашей семьи, не оставив следа.

Скорпион

То, что вам нужно или вы давно ищете, находится у вас перед носом – просто будьте внимательнее.

Стрелец

Этот день обещает новые интересные и полезные знакомства. Вам пригодится ваш талант красноречивого оратора.

Козерог

У вас есть большая вероятность найти давно утерянные адреса или контакты. Не отключайте телефон, рекомендует «Сегодня».

Водолей

День соблазнов и авантюры. Держите свои эмоции и поступки под контролем, чтобы потом не пожалеть о содеянном.

Рыбы