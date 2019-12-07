Нападение с ножом на кассира в Rimi: бывший военнослужащий обезвредил злоумышленника на глазах у толпы
Поход за покупками в ТЦ Mustamäe принял неожиданный оборот для бывшего военнослужащего. В пятницу, 6 декабря, некий мужчина начал угрожать ножом кассиру в магазине Rimi. А герой нашей сегодняшней статьи повел себя как настоящий мужчина — не испугался и обезвредил преступника.
Прибывший в магазин полицейский патруль выяснил, что кассир в продуктовом магазине отказалась продавать алкоголь 61-летнему мужчине, потому что тот уже был пьян. Согласно политике магазина, алкоголь лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, продавать запрещено.
Мужчину такое положение дел не устроило, поэтому он вынул из кармана нож и начал угрожать кассиру. Бывший военнослужащий Эрки Пуманн сказал, что он находился на эскалаторе со своей спутницей, когда услышал оглушающий крик и увидел, что толпа начала разбегаться.
Я натянул перчатки и бросился на место происшествия. Злоумышленнику, похоже, брызнули в лицо газовым баллончиком. Я забрал у него нож и выбросил его,
- рассказал он порталу Elu24.
Мужчина вел себя агрессивно, потому мне пришлось схватить его за горло и вызвать у него головокружение. В это время моя спутница кричала охранникам, чтобы те принесли наручники,
- объясняет Пуманн.
Затем он повернул нападающего на живот и скрутил ему руки за спиной. По словам Эрки, говорящий на русском языке мужчина пообещал, что убьет его.
Злоумышленник был задержан полицией. Чтобы выяснить детали происшествия, Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка.