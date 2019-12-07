Российская предпринимательница о редком: «Сказали, что мне осталось жить семь месяцев»

34-летняя Мирослава Дума опубликовала в своем Instagram пост, в котором сообщила фолловерам тревожное известие. В этом обращении основательница издания Buro 24/7 призналась, что несколько месяцев назад ей поставили страшный диагноз, после чего она полностью переосмыслила свою жизнь.
В начале этого года мне диагностировали редкое заболевание легких и сказали, что мне осталось жить семь месяцев. Тогда мне было безумно страшно, но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что последние несколько месяцев восстановления, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я вдруг перестала бежать бесконечный марафон и поняла, как сильно люблю эту жизнь и как хочу здесь остаться с людьми, которых так люблю. Я впервые увидела ярко-голубое небо, красивую зелень на деревьях. Ощущение, что раньше я просто жила на другой планете. Теперь я просыпаюсь счастливой только от возможности провести здесь еще один день,
— сообщила Мирослава Дума.
Мирослава считает, что заболела неспроста. Дума убеждена, что к страшному диагнозу ее привели годы самокритики, стрессы, сомнения, диеты и эмоциональное давление со стороны общества — все это, по мнению Мирославы, привело к сбою в иммунной системе, пишет Сплетник.
Мирослава Дума также призналась, что узнала о своем диагнозе совершенно случайно — из-за глупой ошибки ее адвоката. С тех пор она во всем видит знаки, потому как именно та ошибка помогла ей узнать о заболевании на ранней стадии.
Сегодня я продолжаю следовать своей большой мечте и искренне верю, что это поможет спасти нашу планету. Несмотря ни на что и вопреки всему. Надеюсь, когда-нибудь я смогу рассказать вам все об этом. И самое главное — спасибо всем замечательным людям в моей жизни. Люблю вас всех сердцем и своими легкими,
— завершила свое обращение Мирослава.
На пост Думы сразу же отреагировали ее многие звездные друзья.
Мира! Нет слов. Тепло и нежность,
— написала Юлия Снигирь.
Дорогая Мира! Какие невероятные слова и какая сила жизни в тебе! Все будет хорошо! Я абсолютно уверена!
— присоединилась Юлия Бордовских.
Публичную поддержку Мире также выразили Снежана Георгиева, Лаура Джугелия, София Капкова, Марина и Галина Юдашкины и многие другие. Они восхитились ее признанием, пожелали ей сил и здоровья, а также выразили уверенность, что все будет хорошо.