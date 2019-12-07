Российская предпринимательница о редком: «Сказали, что мне осталось жить семь месяцев»

В начале этого года мне диагностировали редкое заболевание легких и сказали, что мне осталось жить семь месяцев. Тогда мне было безумно страшно, но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что последние несколько месяцев восстановления, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я вдруг перестала бежать бесконечный марафон и поняла, как сильно люблю эту жизнь и как хочу здесь остаться с людьми, которых так люблю. Я впервые увидела ярко-голубое небо, красивую зелень на деревьях. Ощущение, что раньше я просто жила на другой планете. Теперь я просыпаюсь счастливой только от возможности провести здесь еще один день,