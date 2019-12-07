Немецкий рэпер Dr. Knarf после взрыва в его нарколаборатории потерял половину черепа

Немецкий рэпер Dr. Knarf, настоящее имя которого Нико Бреннер, пострадал в результате взрыва в его же нарколаборатории. Инцидент произошел в феврале 2017 года в городе Кельн. Об этом пишет ТСН со ссылкой на Daily mail.

В лаборатории взорвалась смесь бутана и высококонцентрироаанного экстракта конопли. Взрывная волна выбросила рэп-исполнителя из помещения.

Нико Бреннер получил 40% ожогов тела. Поскольку его мозг сильно отек, медикам пришлось вырезать половину черепа артиста. Хип-хоп исполнитель был на волоске от смерти, впрочем, он выжил.

И вот, спустя почти три года после инцидента Dr. Knarf записал шокирующее видеообращение к поклонникам. Артист опубликовал его на своей странице в Facebook.