Сб, 7.12.2019
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Немецкий рэпер Dr. Knarf после взрыва в его нарколаборатории потерял половину черепа

ФОТО: скриншот

Исполнитель был на волоске от смерти. 

Немецкий рэпер Dr. Knarf, настоящее имя которого Нико Бреннер, пострадал в результате взрыва в его же нарколаборатории. Инцидент произошел в феврале 2017 года в городе Кельн. Об этом пишет ТСН со ссылкой на Daily mail. 

В лаборатории взорвалась смесь бутана и высококонцентрироаанного экстракта конопли. Взрывная волна выбросила рэп-исполнителя из помещения.

Нико Бреннер получил 40% ожогов тела. Поскольку его мозг сильно отек, медикам пришлось вырезать половину черепа артиста. Хип-хоп исполнитель был на волоске от смерти, впрочем, он выжил.

И вот, спустя почти три года после инцидента Dr. Knarf записал шокирующее видеообращение к поклонникам. Артист опубликовал его на своей странице в Facebook.

Рэпер рассказал, что провел несколько месяцев в коме. В течение этого времени у Бреннера произошло четыре сердечных приступа, а одна сторона его тела была парализована. Также он добавил, что выздоровление было долгим и мучительным. Впрочем, он начал заново учиться ходить и записал новый альбом.

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