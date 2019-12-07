День святой Екатерины: что сегодня ни в коем случае нельзя делать

Каждый год 7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины. Этот день официально не является выходным, но принято ходить в церковь на богослужение. Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника, а также народные приметы, связанные с Днем святой Екатерины!
День святой Екатерины 2019: история праздника
По преданию считается, что Екатерина была умной, красивой и талантливой. Однако ей не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере. Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. Тогда он увидел Екатерину, красота которой пленила императора. По поверьям, император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Между тем Екатерина убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили. Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.
Традиции праздника и народные приметы на День святой Екатерины
Праздник всегда считали пророческим для судьбы каждой девушки. Женщины просили святую о согласии в семье и счастливом браке. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.
- Если погода на Екатерину будет ясной – следует готовиться к морозной зиме.
- Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).
- Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.
- Если выпал снег на сухую землю – следующий год будет неурожайным.
- Круги вокруг Луны предвещают мороз.
- Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.
Что категорически нельзя делать в День святой Екатерины
Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рождественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.
Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это были каши и борщ. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.
Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.
Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все – и девушки, и юноши.
Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась – это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.