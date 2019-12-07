Поздравляем! Солистка эстонской группы «ПараТайн» Ангелина Богуцкая впервые стала мамой
6 декабря 2019 года в 19:49 в семье Ангелины и Александра Богуцких случилось чудо! Солистка группы «ПараТайн» родила сына весом 2625 граммов и ростом 51 сантиметр.
Порталы Limon.ee и Krasotka.ee поздравляют от всей души молодую маму и желают и ей, и малышу крепкого здоровья и счастья! Отцу мы тоже желаем получить радость от каждой минуты отцовства!
Напомним, что незадолго до этого радостного события группа выпустила новую песню «Джем», а в начале 2019 года коллектив записал дуэт с певицей из России Татьяной Булановой, вместе они исполнили песню «Белые дороги».