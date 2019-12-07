ТОП-5 признаков, что вы встретили кого-то, кого знали в прошлой жизни

Подобная связь возникает только с теми, с кем вы были знакомы в прошлой жизни, чем и объясняется то, что вы так легко находите общий язык. В жизни бывает много странных совпадений, и кто может наверняка сказать, что вам не доводилось переживать эти совпадения раньше?

Важно понять, что вы встретили человека с близкой вам энергетикой. Поддерживать дальнейшее общение с таким человеком просто необходимо — вы будете поражены, насколько у вас много общего.

Вот пять признаков того, что вы уже встречали человека в прошлой жизни:

1. С ним вы теряете счёт времени

Один из самых очевидных признаков того, что вы уже были знакомы с человеком в другой жизни, — это то, что вы теряете всякий счёт времени и рядом с ним дни бегут с невероятной скоростью.

Вы с ним провели уже столько времени, что кажется, будто вы уже миллион раз встречались. Каждый разговор, каждое совместное занятие лишь порождает у вас обоих желание вместе сбежать от всего мира. Вам легко с ним быть и ещё легче откровенничать.

2. Вы знаете его как свои пять пальцев, и так было с самого начала

Ещё один заметный признак того, что вы были знакомы в другой жизни, — вы видите человека насквозь. Вы обращаете внимание на едва заметные движения и жесты, которых он сам не замечает.

Вам всегда очевидно, когда этот человек не в себе или просто в плохом настроении. Иногда вам кажется, что он способен читать ваши мысли, а иногда вы в точности знаете, что ему сейчас нужно.

3. Вы подошли друг другу с самого начала

Один из главных показателей — вы только познакомились, но вдруг автоматически находите общий язык, будто вы были долгое время разделены, а теперь наконец-то сошлись.

Это происходит не всегда, но уж если происходит, то это поистине волшебное ощущение. Когда вы понимаете друг друга с полуслова во всём, это свидетельствует о том, что вы были знакомы в прошлой жизни. Кажется, будто вы просто продолжили прерванное общение и готовитесь к новому совместному приключению.

4. Вам трудно скрывать от него свои чувства

Ещё один признак того, что вы были знакомы с человеком в прошлой жизни, — вы просто не можете скрывать свои чувства по отношению к нему. Единственный способ выразить свои эмоции в присутствии этого человека — это раскрыться целиком и полностью. Причём он чувствует то же самое и отвечает вам взаимностью.

Возможно, настанет даже такой момент, когда вы оба расплачетесь безо всякой видимой на то причины — просто потому, что хочется позволить себе слёзы, как будто вы давно не виделись. Кроме того, вам очень сложно не выражать свои чувства к этому человеку: иначе вы испытываете ни с чем не сравнимую боль в душе.

5. С ним вы испытываете непреодолимое чувство «дома»

Вы можете быть за миллион километров от родного дома, но ничто так не пробуждает в вас искру, как взгляд этого человека, дарящий вам ощущение, что с ним вы всегда дома.

Подобную связь довольно сложно обнаружить, поэтому чувство родного дома, возникающее от одного лишь взгляда на человека, — вернейший признак, что вы были знакомы в прошлой жизни. Этот человек понимает про вас всё и готов сделать всё возможное, чтобы вы были счастливы.