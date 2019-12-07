Зимние травмы: как отличить ушиб и вывих от перелома

Чаще всего от травм в зимнее время страдают дети и подростки, и самая популярная травма у них — обыкновенный ушиб. Чаще всего его можно получить от легкого падения. Явными визуальными симптомами ушиба являются припухлость, покраснение, небольшая боль при надавливании. Если во время движения пациент не испытывает болезненных ощущений, то, скорее всего, это легкий ушиб с синяком. В таком случае, в качестве первой помощи, необходимо наложить тугую повязку и периодически прикладывать к месту ушиба холодный компресс. Это может быть, например, пакетик с кусками льда. Такой компресс поможет предотвратить отечность. Но, если у вас все же возникает сомнение: ушиб это либо что-то посерьезнее, нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт за детальной помощью травматолога.

Перелом: симптомы и первая помощь

Ушиб легко можно перепутать с переломом, но есть несколько характеристик, по которым с легкостью можно определить, какая именно травма случилась у человека. Если это перелом, то конечностью пошевелить невозможно. Любое движение вызывает невыносимую боль, место пе­ре­ло­ма мгно­вен­но распухает, отекает и краснеет. При подобной ситуации в первую очередь необходимо зафиксировать конечность в двух суставах — над и под участком повреждения, наложить холодный компресс, наложить жгут — плотно перетянуть конечность с по­мощью, например, ремня, далее закрепить давящую повязку. Движения при переломе запрещены — пациента следует отнести в помещение и вызвать "скорую" (либо отнести в ближайшее отделение травмпункта). Если имеется подозрение на травму шейного отдела либо спины, то пациента следует положить на твердую поверхность и зафиксировать шею с помощью плотного воротника.

Как отличить перелом от вывиха

Под визуальным переломом, в свою очередь, может скрываться вывих. Признаками явного вывиха служат неестественное положение конечности, сильная боль именно в суставе, крупный отек и покраснение. Самым распространенным видом вывиха является вывих плечевого сустава. Первая помощь в та­кой ситуации — исключительно консультация врача. Самостоятельно вправлять вывихнутую конечность категорически не рекомендуется. Перед тем как идти к врачу, очень осторожно закрепите вывихнутый сустав фиксирующей повязкой. Причем медлить не стоит, иначе вправить сустав обратно будет затруднительно из-за сильного отека. А защемленный между костями нерв или сосуд может и вовсе привести к параличу.

Растяжение связок: когда нужно к врачу

Растяжение связок — это травма, получить которую можно, просто неудачно прыгнув. Такая травма проявляется острой болью, появлением припухлости не сразу, а через некоторое время. Появляется легкое покраснение, а иногда и посинение участка, болезненность участка на ощупь, легкие боли при движении. В такой ситуации необходима консультация врача. Но до консультации можно минимизировать боль. Для этого к поврежденному участку нужно приложить холодный компресс на 15–20 минут, а потом крестообразную повязку из бинта.