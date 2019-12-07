Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные гадания на суженого

7 декабря православная церковь отмечает День святой Екатерины. А вот в народе в этот день было принято гадать.
Девушки собирались вечером и пытались заглянуть в свое будущее посредством интересных, таинственных и веселых гаданий и ворожбы. При этом пора девичьих гаданий продолжались до самого Дня святого Андрея, 13 декабря. Как правильно гадать в День святой Екатерины 7 декабря, чтобы узнать свою судьбу, читайте в нашей статье.
Гадания в День Екатерины на воске о будущем
Несмотря на Рождественский пост, девушки в старину устраивали в домах посиделки-вечерницы на Катерину. Одно из популярных гаданий было на воске. Для этого загадывали о своей судьбе, а затем в миску с холодной водой капали растопленный воск со свечи. По причудливым формам застывшего воска судили о своем будущем.
Гадания на Катерину о будущем
После ужина девушка брала кусочек хлеба и прятала себе под подушку со словами: "Суженый мой, приходи ко мне ночью, я тебя накормлю". Затем ложилась спать. Кто приснится – тот и будет суженым, пишет Сегодня.
Гадания на Катерину о свадьбе
Подруги по очереди бросали колечко на пол, чтобы оно катилось. У кого из девушек покатится в сторону порога и ближе других окажется у двери, та раньше других выйдет замуж.
Гадания о суженом в ночь на Екатерину
В ночь с 6 на 7 декабря девушки писали мужские имена на 12 листочках бумаги, а один оставляли пустым. Затем клали их под подушку и засыпали. А утром на Катерину вытаскивали наугад один из листочков. Какое имя досталось – так и будут звать суженого. Если же девушка вытаскивала пустой листок – значит, свадьбы еще долго не будет.