Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский о России: нация деградирует

Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский резко высказался о России. Он считает, что со времен Октябрьской революции произошло много событий, которые негативно отразились на стране и на ее жителях.
«Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому её убивают, а она выживает», - сказал музыкант в интервью. Покровский в последнее время все чаще проводит в США. Там же записывает новый музыкальный альбом, который в большей своей части будет русскоязычным. Зарабатывает же Покровский по-прежнему в России, пишет 7d.org.ua.