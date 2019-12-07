Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский о России: нация деградирует

«Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому её убивают, а она выживает», - сказал музыкант в интервью. Покровский в последнее время все чаще проводит в США. Там же записывает новый музыкальный альбом, который в большей своей части будет русскоязычным. Зарабатывает же Покровский по-прежнему в России, пишет 7d.org.ua.