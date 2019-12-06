«Организаторы фестиваля - выродки!» Протестующие родители затерялись среди поклонников рэпера nublu и группы RASA

Около ледового холла уже собралось более сотни детей и подростков, которые стоят в очереди под дождем, чтобы взглянуть на своих кумиров. Также уже собрались представители НКО "Родители Эстонии", которые, наоборот, в ужасе от происходящего.

Родители говорят, что они не сдадутся, и если сейчас пройдет этот фестиваль, не значит, что они опустят руки и будут протестовать и в будущем.

В это время дети в восторге кричат:

Элджей - это круто!

Как стало известно ранее, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений отправил мэру Таллинна Михаилу Кылварту письмо, в котором попросил защитить детей и подростков от безнравственного искусства.

В своем письме Кылварту владыка выразил обеспокоенность тем, что в пятницу, 6 декабря, в столице состоится молодежный рэп-фестиваль, участники которого в своих песнях якобы используют нецензурную брань и пропагандируют наркотики, пишет rus.err.ee.

Соответствущую информацию митрополит Евгений получил от представителей НКО "Родители Эстонии", которые также недовольны тем, что 13 декабря в Таллинне пройдет выступление рэпера Элджея.

В письме, которое мы получили от НКО, говорится о том, что творчество этих музыкальных коллективов безнравственно: тексты песен содержат нецензурную брань и призыв к вседозволенности, включая и интерес к наркотикам,