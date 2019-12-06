Дети ответили протестующим у Tondiraba родителям: а вы что, сексом не занимаетесь и на Новый год водку не пьете?

Около ледового холла заранее собрались несколько сотен детей и подростков с родителями, которые простояли около часа в очереди под дождем, чтобы взглянуть на своих кумиров. Уже с 16:00 у здания собрались и представители НКО "Родители Эстонии", которые, наоборот, в ужасе от происходящего и информация о том, что почти все ненавистные ими артисты в Таллинн не приехали, взрослых никак не обрадовала. Они все равно против! Стояли с плакатом Элджея и рисунком дома на улице Астангу.

Родители говорят, что они не сдадутся, и если сейчас пройдет этот фестиваль, не значит, что они опустят руки, они будут протестовать и в будущем.

В это время дети в восторге кричат:

Элджей - это круто!

Но на этом дети не ограничились, нашлись смелые, которые поставили протестующих взрослых своим вопросом в тупик: «А у вас что, секса нет? И у ваших родителей не было? И вы от Святого Духа родились?» Было очень много бесед этим вечером, как детей с представителями НКО Родители Эстонии, так и журналистов с этими же людьми. Смотрите видео!

Как стало известно ранее, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений отправил мэру Таллинна Михаилу Кылварту письмо, в котором попросил защитить детей и подростков от безнравственного искусства.

В своем письме Кылварту владыка выразил обеспокоенность тем, что в пятницу, 6 декабря, в столице состоится молодежный рэп-фестиваль, участники которого в своих песнях якобы используют нецензурную брань и пропагандируют наркотики, пишет rus.err.ee.

Соответствущую информацию митрополит Евгений получил от представителей НКО "Родители Эстонии", которые также недовольны тем, что 13 декабря в Таллинне пройдет выступление рэпера Элджея.

В письме, которое мы получили от НКО, говорится о том, что творчество этих музыкальных коллективов безнравственно: тексты песен содержат нецензурную брань и призыв к вседозволенности, включая и интерес к наркотикам,