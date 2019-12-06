Тима Белорусских в шоке от случившегося: артист не выступит сегодня в Таллинне на MJ Young FEST

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Также под последним посто Тимы в социальной сети появился комментарий, что якобы выступление рэпера T-Fest тоже отменено.

Поскольку заявления артиста довольно серьезные, портал Limon.ee обратился напрямую к организаторам фестиваля - фирме Mj Production, которая обещает дать в ближайшее время свой комментарий. Известно лишь одно, коллектив RASA, со слов организаторов, уже в Таллинне, и сегодня выступит.

Как стало известно, организаторы не смогли договориться с Тимой Белорусских по поводу некоторых пунктов райдера и были вынуждены в последний момент отменить выступление.