Круизный лайнер в сильный шторм (видео): что происходит внутри лайнера и эмоции пассажиров

Эти гиганты были построены относительно недавно, чуть менее 10 лет назад и отнесены к классу Oasis, название которому было присвоено в честь первого судна этого класса Oasis of the Seas (Оазис морей). Крупнейший из четырех лайнеров Symphony of the Seas, относящийся к этому классу, находится в эксплуатации с 2018 года, его вместимость составляет 6680 пассажиров и 2200 членов экипажа, пишет Zen.Yandex.ru.

Чем больше судно, тем больше вероятность преодоления сильного шторма. Но как показывает практика, и огромные круизные лайнеры не способны спокойно переносить 12-бальные шторма. Пусть эти волны и не достаточно сильны, чтобы опрокинуть огромный круизный лайнер, но доставить дискомфорт в каютах и внутри самого судна смогут запросто. Попав в сильный шторм, пассажирам круизных лайнеров лучше не покидать свои каюты, ведь не закрепленные элементы мебели проносятся по залам различных заведений взад-вперед, с невероятной скоростью и периодичностью. Устоять на ногах при сильных кренах будет также проблематично, как и вернуться обратно в каюту, когда вы поймете, что там все же безопаснее.

Интересный факт:

Круизные лайнеры служат не только, как один из способов путешествия, лайнеры являются гордостью тех стран, которым они принадлежат и на перспективу могут выполнять совершенно различные роли. Огромный лайнер способен быть, как плавучим госпиталем и способом переправы в военное время, так и гостиницей в мирное. Так, например, во время Олимпиады в Афинах в 2004 году, несколько круизных лайнеров покрыли потребность в гостиницах среди туристов, номеров в которых на всех не хватило.