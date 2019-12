Круизный лайнер в сильный шторм (видео): что происходит внутри лайнера и эмоции пассажиров

Эти гиганты были построены относительно недавно, чуть менее 10 лет назад и отнесены к классу Oasis, название которому было присвоено в честь первого судна этого класса Oasis of the Seas (Оазис морей). Крупнейший из четырех лайнеров Symphony of the Seas, относящийся к этому классу, находится в эксплуатации с 2018 года, его вместимость составляет 6680 пассажиров и 2200 членов экипажа, пишет Zen.Yandex.ru.