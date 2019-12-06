«Ничтожества малолетние»: у Ларисы Гузеевой случилась истерика из-за хейтеров

Актриса, известная своим эпатажным, дерзким поведением, сделала в Instagram странный пост, попросив своих фанатов его не читать. Запись 60-летняя Гузеева снабдила снимком унитаза и адресовала ее «опарышам» — хейтерам, которые активно докучают ей в последнюю неделю. Звезда «Жестокого романса» отметила, что знает, чей это «заказ».

Этот пост — он для ОПАРЫШЕЙ. <...> Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, все, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом — за что! За то, что выродки. Начинайте! Ну что, зассали?

— написала в своем микроблоге Лариса Гузеева.

Однако читать оскорбления и смотреть на неприятное фото все же пришлось фанатам. И у некоторых это вызвало недоумение. Подписчики интересовались, что произошло, ведь артистка не объяснила, что конкретно послужило причиной истерики.

Многие фанаты сочли неприемлемым такое поведение ведущей, заявив, что им неприятно такое видеть и читать. И даже решили отписаться от аккаунта публичного человека, который «не умеет реагировать на критику». Стоит отметить, что пост появился на фоне слухов о закрытии передачи «Давай поженимся!», из-за чего Гузеева может лишиться работы.