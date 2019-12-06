Скорее читайте на Limon.ee! Прогноз на 2020 год от Александра Литвина

«В мире всегда существует баланс — это непременное условие существования жизни во Вселенной. Много плохого происходило, происходит и будет происходить, но времена меняются, и наступающий год представляется мне исключительно хорошим, исправляющим ошибки прошлых лет, пишет 7Дней.ру.

Безусловно, диалектику жизни изменить нельзя, год будет хорошим для хороших людей, которых на самом деле большинство, просто их положительные характеристики были скрыты под нежеланием сотрясать этот мир и напрягать близких своими идеями, потому что не было уверенности в своей правоте. Хорошие люди всегда испытывают сомнение, но движение к светлому будущему остановить невозможно, и природа, которая, конечно же, может поставить нам подножку, в будущем году подставит свое плечо.

Каждый год обостряются те или иные чувства, и прежние годы касались исключительно всем понятных, «легитимных» способов аналитики окружающей среды. Например, в 2019 году важнейшим условием была красота физического окружающего мира и отнюдь не случайно остро встал вопрос о мусорных полигонах (можно подумать, их раньше не было!), а в 2019-ом они вдруг возникли. Нет, мусор — это постоянная составляющая жизни людей, но свой взгляд на него мы обратили только в 2019 году.

В 2020 году привычные сенсоры будут служить нам исправно, мы также будем видеть и слышать, но чувствовать мы будем намного больше! Правда, и говорить будем больше, но это уже небольшие издержки предстоящего периода. Приготовьтесь много слышать, слушать и быстро говорить. Приготовьтесь к тому, что ваши близкие будут разговаривать больше, чем обычно. Рабочие планерки в офисе станут длиннее. Так устроен мир, так природа будет влиять на всех нас.

Но самое главное — в 2020-ом году обострится наше шестое чувство, это не особенно легитимное и невероятно индивидуальное интуитивное чутьё, безусловно повышающее нашу эмпатию, наше творчество и наш креативный подход к решению проблем. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это замечательно! Мы перестанем быть черствыми сухарями и ориентироваться исключительно на результат и на ощущение какой-то «бесконечной рутины ежедневной деятельности», которая три последних года наводила на нас невероятное уныние.

Наконец-то наступает время прогресса в понимании истинных целей и, если хотите, появляется тот самый свет в конце тоннеля. Пусть путь будет длинный, но мы увидим этот свет как важнейший ориентир, на который надо идти. В первую очередь, конечно, это коснется личной жизни каждого из нас. Да, безусловно, будут расставания, но расставания с теми, кто на самом деле был только препятствием на вашем пути. Эмпатия позволит найти того, кто действительно станет истинным другом и попутчиком на долгие года. Конечно, немного непривычно чувствовать чужую боль, но как же здорово чувствовать любовь — эту возможность 2020 год даст нам в полном объеме.

Наступает удивительное время, когда многие из нас вспомнят классика, незабвенного Николая Гавриловича Чернышевского, который как-то целый трактат написал, озаглавив его просто «Что делать?». Если бы он жил в 2020 году, он бы написал вторую книгу – «Я знаю, что делать!». 2020 год — это время получения ответов на многочисленные вопросы, которые накопились у вас и к себе, и к людям, да и к самой жизни за последние шесть лет. Задача – услышать ответы, принять к сведению, и действовать. Наш мозг долго готовился к штурму, и теперь он готов понять и решить множество задач. Но есть и весьма важная особенность – 2020 год требует сдерживать свои вербальные эмоции и не спешить с озвучкой своего креатива, своих идей. Выиграет тот, кто умеет радоваться от задуманного и при этом держать язык за зубами, пока план не будет реализован в жизнь!