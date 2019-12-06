Видео: Алиса Цицеронова с партнером показали новый очаровательный танец

Прославившаяся благодаря участию в америнской программе World of dance Алиса Цицеронова из Эстонии и ее молодой человек и партнер по танцам, Джозеф, стали гостями программы Õhtu!, где показали новый очаровательный танец и рассказали о своей деятельности.

Также ребят приглашала на шоу известной американской телеведущей и актрисы Элен Дедженерес, которая увидела их танец в Интернете и попросила свою команду связаться с танцорами. Алиса и Джозеф общались с представителями Элен по скайпу и выяснилось, что телезвезда очень редко сама обращает на кого-то внимание и зовет к себе на шоу. Но по каким-то причинам все сошло на "нет" и танцоры так и не появились в популярном американском ток-шоу.