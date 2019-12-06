Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

Похоже, что свадьба новоиспеченной пары не за горами. Так, накануне Зубков опубликовал в личном блоге совместное фото с избранницей, на котором та хвастается обручальным кольцом. «Вместе до конца. Она сказала «да», — написал спортсмен под снимком. Поздравления не заставили себя долго ждать. За будущих супругов порадовались не только многие пользователи Сети, но и звезды.