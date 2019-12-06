Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

Около 11 лет длился брак солиста группы «Иванушки International» и мастера спорта по теннису Марии. Весной стало известно, что супруги расстаются. Уже тогда блондинка была в отношениях с баскетболистом Андреем Зубковым, пишет Стархит.
Похоже, что свадьба новоиспеченной пары не за горами. Так, накануне Зубков опубликовал в личном блоге совместное фото с избранницей, на котором та хвастается обручальным кольцом. «Вместе до конца. Она сказала «да», — написал спортсмен под снимком. Поздравления не заставили себя долго ждать. За будущих супругов порадовались не только многие пользователи Сети, но и звезды.
«Поздравляем!» — лаконично написала Анна Седокова. К артистке присоединился и ее бойфренд Янис Тимма, актер Станислав Ярушин и другие. К слову, Мария тоже опубликовала этот же кадр в личном блоге. «Люблю тебя до Луны и обратно», — заявила блондинка.