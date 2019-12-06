Лучшие горнолыжные курорты Европы 2020: куда поехать зимой

Поездку на горнолыжные курорты Европы вполне можно найти недорогую, если заняться вопросом заранее и не бронировать места непосредственно на новогодние или рождественские даты.

Относительно дешевые горнолыжные курорты – это Польша и Словакия, а также Турция и Болгария (поскольку они пока еще не такие раскрученные, как, например, Альпы). Также популярные направления для горнолыжного туризма – Грузия, и конечно, Австрия и Италия.

Рассмотрим более подробно горнолыжные курорты Европы.

Горнолыжные курорты Австрии

Рейтинг престижных зимних курортов возглавляет Австрия. Здесь огромное количество трасс всех уровней сложности, около 70 горнолыжных регионов и более 800 курортов. Больше половины страны занимают Альпы, а сезон катаний здесь длится с конца ноября по май (а на некоторых курортах кататься можно круглый год).

Тут повсюду горнолыжные школы, современные подъемники, красивейшие пейзажи и более 200 км трасс в общей сложности. А еще почти в каждом отеле есть СПА-комплексы, бассейны, рестораны и бары.

Самые известные курорты расположены в районе Зальцбурга и Тироля. Зальцбург, кроме прочего, еще и родина Моцарта, а еще тут есть термальные источники и огромное количество архитектурных достопримечательностей. Поэтому горнолыжный отдых можно удачно совместить с экскурсионным. А в Тироле находится один из старейших горнолыжных курортов Австрии, St. Anton. В 1904 году тут уже соревновались в скоростных спусках лыжники со всего мира.

Горнолыжные курорты Словакии

Если хотите отдохнуть как в Австрии, но относительно недорого, выбирайте Словакию. Здесь почти 80% территории занимают горы, а горнолыжный сезон длится до начала марта. Страна отлично подойдет как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для опытных. Основные зоны катания, Высокие и Низкие Татры, являются еще и частью национального парка. Тут множество озер, пещер, водопадов, термальных источников и других природных достопримечательностей.

Основные курорты – Штрбске Плесо на берегу озера с прекрасной инфраструктурой, Татранска Ломница с огромным количеством трасс на любой вкус. Смоковец – старейший курорт Словакии, который лучше подойдет новичкам, и Ясна – идеально подходящий для семейного отдыха.

Горнолыжные курорты Грузии

Гостеприимная Грузия привлекает не только отличными условиями для горнолыжного спорта, но и демократичными ценами, особенным национальным колоритом, вкуснейшей местной кухней. Сезон длится вплоть до конца апреля.

Старейший регион для катаний – Бакуриани, хотя он активно обновляется и развивается инфраструктура быстрыми темпами. Здесь хорошо отдыхать семьей: есть условия как для лыжников, так и для сноубордистов, а также горки для катания на санках и других видов зимнего спорта.

Гудаури – более современный курорт, знаменитый трассами для фрирайда. А на курорте Местия можно совместить экстремальный отдых с созерцанием красивейших горных пейзажей.

Горнолыжные курорты Италии