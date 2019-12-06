Солист российской группы «7Б» Иван Демьян приедет поддержать благотворительный музыкально-поэтический вечер «Чернильница»

18 декабря, в 19.30 в Erinevate Tubade Klubi состоится восьмой музыкально-поэтический вечер «Чернильница», который приедет поддержать российская рок-звезда - Иван Демьян.

«Чернильница» — это мероприятие, собирающее на разных сценах Таллинна известных и малоизвестных поэтов и музыкантов, которое организуют уже третий год общественный активист Максим Галанин и основатель благотворительной организации «Тепло сердец» Анна Тыниссаар.

Как отмечают организаторы, цель этого мероприятия заключается в том, чтобы развивать местную культурную сцену и вместе с этим популяризировать благотворительность. На каждом концерте, собранные деньги передаются в качестве пожертвования тем, кто нуждается в помощи, как частным лицам так и организациям.

В этот раз «Чернильница» помогает, открывшейся в этом учебном году, школе VIVERE - первой русскоязычной школе, в которой детям с особенностями развития оказывают индивидуальный подход и поддержку. Деньги пойдут на вспомогательные учебные средства, основное из которых - дорогостоящая сенсорная доска. Эта доска избавит детей с расстройствами аутистического спектра от неприятного для них скрипа и запаха мела и поможет проявлять себя в учебе, наравне с другими, детям с расстройствами слуха и зрения.

На сцене Erinevate Tubade Klubi (Telliskivi 60a) выступят: легендарные эстонские фолк-музыканты Яак Йохансон и Криста-Йоонас, поэт и писатель П.И. Филимонов, музыкальный редактор Радио 4 Дмитрий Микрюков, актер Русского театра Сергей Фурманюк, поэт из Нарвы Саша Клевер, бэнд «Огни большого города», дуэты Элина Геродес и Дмитрий Христов, и Сергей Немо с Ириной Критт и почетный гость – Иван Демьян с сыном Владом Демьяном.

Иван Демьян сам пропагандирует и инициирует благотворительные проекты. В начале 2019 года он основал в Москве благотворительный фонд «Время Добрее».