Обычный банан продали за 120 тысяч долларов

Итальянский художник Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan) купил банан в супермаркете в Майами, прикрепил его скотчем к стене в Парижской галерее Perrotin и оценил экспонат в 120 тысяч долларов, дав ему название «Комик».

Владелец галереи Эммануэль Перротин (Emmanuel Perrotin) рассказал, что первой покупательницей банана стала француженка, которая и раньше приобретала работы итальянца, но не знала, что они принадлежат ему. После того как «Комика» продали во второй раз, было решено поднять цену до 150 тысяч долларов, однако экспонат перестал пользоваться спросом.