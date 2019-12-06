Чем человеку грозит неправильный режим сна: научный ответ

Ученые провели масштабное исследование с участием 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Подопытных разделили на разные группы и выяснили, что те, кто спал от шести до девяти часов в сутки вероятность сердечного приступа была на 20% ниже тех, кто спал меньше шести часов. При этом у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на 34%.

Весь эксперимент у американцев занял семь лет.

Таким образом ученые выяснили, что недостаток сна может привести к проблемам с сердцем, даже если человек будет регулярно заниматься спортом и у него не будет предрасположенности к генетическим заболеваниям, связанных с сердцем.