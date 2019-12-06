Чем человеку грозит неправильный режим сна: научный ответ
Неправильный режим сна плохо влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Это выяснили американские учение из университета Колорадо, сообщает MedicalXpress.
Ученые провели масштабное исследование с участием 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет.
Подопытных разделили на разные группы и выяснили, что те, кто спал от шести до девяти часов в сутки вероятность сердечного приступа была на 20% ниже тех, кто спал меньше шести часов. При этом у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на 34%.
Весь эксперимент у американцев занял семь лет.
Таким образом ученые выяснили, что недостаток сна может привести к проблемам с сердцем, даже если человек будет регулярно заниматься спортом и у него не будет предрасположенности к генетическим заболеваниям, связанных с сердцем.
Ученые рекомендуют не просто больше спать, а и сделать это системой. Американцы заверяют, что правильный режим сна полезен не только для внешнего вида человека, а и для его здоровья.