Пт, 6.12.2019
Галерея и видео: смотри, кого позвала Марина Кальюранд на день рождения своей собаки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Дочь Алека Болдуина снялась в нижнем белье, получив одобрение отца

NEW YORK, NY - APRIL 02: Ireland Baldwin attends the Jeffrey Fashion Cares 10th Anniversary Celebration at The Intrepid on April 2, 2013 in New York City. Andrew H. Walker/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Andrew H. Walker / AFP

24-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин снова заявила о себе откровенными снимками, и, похоже, отцу пришлось смириться, пишет Лайф.

Дочь именитых родителей — Алека Болдуина и Ким Бейсингер — показала внушительную коллекцию татуировок, раздевшись ради фото. На коже красуются розы, черепа, вампирские клыки в соседстве с персонажами из детских мультфильмов — Hello Kitty и "Тоторо".

Девушка позировала в одном белье, выбрав верх и низ от разных комплектов, и дерзко смотрела в камеру. И, даже несмотря на минимум макияжа, образ получился довольно рок-н-ролльным.

У Айрленд 565 тысяч подписчиков в Instagram, и многие из них пришли в комментарии, чтобы выразить своё восхищение моделью. Фанаты оценили выбор белья и отметили шикарную фигуру. Однако некоторые предположили, что девушке не стоит так часто раздеваться, чтобы привлечь внимание, ведь она хороша и в одежде.

Отличная фотография. Ты выглядишь действительно потрясающе в этом белье,

Отличное сочетание цветов,

Тебе не нужно снимать одежду, чтобы привлечь внимание. Ты и так прекрасна,

- написали подписчики.

Светловолосой красавице не привыкать эпатировать и подписчиков, и родителей. Не так давно отец модели хватался за голову из-за её пристрастия постить пикантные фото. Однако сейчас, похоже, конфликт отцов и детей оказался решён. Девушка снялась для обложки глянца в прозрачных колготках и чёрной водолазке, и Алек поздравил дочь, отметив, что она выглядит потрясающе, пишет Daily Mail.

НАВЕРХ