Дочь Алека Болдуина снялась в нижнем белье, получив одобрение отца

Дочь именитых родителей — Алека Болдуина и Ким Бейсингер — показала внушительную коллекцию татуировок, раздевшись ради фото. На коже красуются розы, черепа, вампирские клыки в соседстве с персонажами из детских мультфильмов — Hello Kitty и "Тоторо".

Девушка позировала в одном белье, выбрав верх и низ от разных комплектов, и дерзко смотрела в камеру. И, даже несмотря на минимум макияжа, образ получился довольно рок-н-ролльным.

У Айрленд 565 тысяч подписчиков в Instagram, и многие из них пришли в комментарии, чтобы выразить своё восхищение моделью. Фанаты оценили выбор белья и отметили шикарную фигуру. Однако некоторые предположили, что девушке не стоит так часто раздеваться, чтобы привлечь внимание, ведь она хороша и в одежде.

Отличная фотография. Ты выглядишь действительно потрясающе в этом белье,

Отличное сочетание цветов,

Тебе не нужно снимать одежду, чтобы привлечь внимание. Ты и так прекрасна,

- написали подписчики.