50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, у которой скоро состоится свадьба с женихом Алексом Родригесом, призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка.
Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска «Человек года».
Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому,
– призналась голливудская секс-символ.
Ко всему, Джей Ло отметила, что ее двойняшки Макс и Эмми, которых она родила в браке с певцом Марком Энтони, прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. У него есть две дочери от предыдущих отношений.
Они знают, что для них у нас всегда найдется место в сердце,
– рассказала знаменитость.