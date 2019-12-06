50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса

Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска «Человек года».

Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому,

Ко всему, Джей Ло отметила, что ее двойняшки Макс и Эмми, которых она родила в браке с певцом Марком Энтони, прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. У него есть две дочери от предыдущих отношений.