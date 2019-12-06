Пт, 6.12.2019
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50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса

Jennifer Lopez

ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, у которой скоро состоится свадьба с женихом Алексом Родригесом, призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка.

Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска «Человек года».

Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому,

– призналась голливудская секс-символ.

ФОТО: Evan Agostini/AP

Ко всему, Джей Ло отметила, что ее двойняшки Макс и Эмми, которых она родила в браке с певцом Марком Энтони, прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. У него есть две дочери от предыдущих отношений.

Они знают, что для них у нас всегда найдется место в сердце,

– рассказала знаменитость.

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