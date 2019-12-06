Глядя на эти фото становится понятно, почему именно эта девушка завоевала сердце Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо старше Морроне на 23 года. Не так давно модель прокомментировала отношения со звездой Голливуда и сказала, что большая разница в возрасте ее не беспокоит, поскольку возраст — всего лишь цифра.

«В истории Голливуда было много таких отношений, когда у партнеров была большая разница в возрасте», обьяснила модель. «Я считаю, что у всех есть право встречаться с теми, с кем они сами хотят.»