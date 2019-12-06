Глядя на эти фото становится понятно, почему именно эта девушка завоевала сердце Леонардо Ди Каприо
Аргентинская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо (45) Камилла Морроне (22) посетила 18-й Международный Марракешский кинофестиваль в блестящем платье с глубоким вырезом, благодаря которому заполучила массу внимания.
Ди Каприо старше Морроне на 23 года. Не так давно модель прокомментировала отношения со звездой Голливуда и сказала, что большая разница в возрасте ее не беспокоит, поскольку возраст — всего лишь цифра.
«В истории Голливуда было много таких отношений, когда у партнеров была большая разница в возрасте», обьяснила модель. «Я считаю, что у всех есть право встречаться с теми, с кем они сами хотят.»