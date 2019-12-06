Limon LIVE: руководство клубов Laif и Prive рассказало о грандиозных планах по развитию русского шоубиза в Эстонии

В Laif всегда проходят головокружительные караоке-вечера, где можно встретить знаменитостей, и не только из Эстонии, но и из России. В клубе Prive в последнее тоже много вечеринок и атмосфера внутри самого заведения тоже за последние годы изменилась только к лучшему: красивая мебель, светящаяся сцена, это уже практически кабаре в лучшем его понимании!

Также мы поговорим о вокальном конкурсе «Стань суперзвездой!», отгремевшем в клубе Prive на прошлой неделе. Члены жюри выбрали лучшую вокалистку и ей руководство клуба вручило замечательный приз - 1000 евро! Также были призы от партнеров мероприятия и по 2 вакансии вокалистов в Laif и Prive.

Если мы привыкли, что везде с нас за участие или посещение мероприятия берут деньги, то тут как раз вход для зрителей был бесплатный, да еще и такой приз для победительницы! Долго ли пришлось Ксении уговаривать Олега провести конкурс «Стань Суперзвездой!»?