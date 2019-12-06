Пт, 6.12.2019
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Limon LIVE: руководство клубов Laif и Prive рассказало о грандиозных планах по развитию русского шоубиза в Эстонии

Сегодня в гостях на шоу Limon LIVE руководство таллиннских клубов Laif и Prive - административный директор Ксения Смаркутская и владелец Олег Карпиков. Как этой команде удалось сделать эти заведения очень популярными и любимыми? 

В Laif всегда проходят головокружительные караоке-вечера, где можно встретить знаменитостей, и не только из Эстонии, но и из России. В клубе Prive в последнее тоже много вечеринок и атмосфера внутри самого заведения тоже за последние годы изменилась только к лучшему: красивая мебель, светящаяся сцена, это уже практически кабаре в лучшем его понимании! 

Также мы поговорим о вокальном конкурсе «Стань суперзвездой!», отгремевшем в клубе Prive на прошлой неделе. Члены жюри выбрали лучшую вокалистку и ей руководство клуба вручило замечательный приз - 1000 евро! Также были призы от партнеров мероприятия и по 2 вакансии вокалистов в Laif и Prive. 

Если мы привыкли, что везде с нас за участие или посещение мероприятия берут деньги, то тут как раз вход для зрителей был бесплатный, да еще и такой приз для победительницы! Долго ли пришлось Ксении уговаривать Олега провести конкурс «Стань Суперзвездой!»? 

Смотрите свежий выпуск Limon LIVE и сами всё узнаете!

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