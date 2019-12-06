«Бывают моменты ужаса»: пилот признался, что он делает после взлета и до посадки

Многие пассажиры интересуются, что происходит в кабинке пилота после взлета и до посадки. В интервью изданию Express капитан воздушного корабля ответил на все интересующие путешественников вопросы.

Полеты – это часы скуки, но бывают моменты ужаса,

– говорят члены экипажа, отмечая, что после взлета перед ними не стоит каких-либо сложных задач. Управление воздушным судном передается автопилоту, а пилоты в это самое время сидят в телефоне или читают прессу.

Функция автопилот контролирует высоту, следит за навигацией, управляет скоростью и тягой двигателей. Она активируется после того, как командир вводит информацию о пункте назначения. Система собирает данные о маршруте, местоположении и навигации на основе технологии GPS, после чего выдает оптимизированный план полета.