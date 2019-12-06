Об ее лицо тушат окурки: 17-летняя певица сняла шокирующий видеоклип

Несмотря на то что видео сложно назвать остросюжетным, оно получилось довольно эмоциональным: в клипе Билли, которая выступает в роли потребителя медицинского препарата ксанакса, сидит на скамейке, а ей о лицо тушат сигареты. Состояние физического и душевного дискомфорта — тема, встречающаяся во многих ее предыдущих видеоработах. Меньше чем за сутки клип уже набрал больше семи миллионов просмотров на YouTube, передает Spletnik.