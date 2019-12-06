Об ее лицо тушат окурки: 17-летняя певица сняла шокирующий видеоклип

17-летняя певица Билли Айлиш, которая стала лучшим артистом года на Apple Music Awards, дебютировала в качестве режиссера — звезда сняла клип на свою песню Xanny из ее дебютного альбома When We All Fall Sleep, Where Do We Go?, который получил несколько номинаций на «Грэмми».
Несмотря на то что видео сложно назвать остросюжетным, оно получилось довольно эмоциональным: в клипе Билли, которая выступает в роли потребителя медицинского препарата ксанакса, сидит на скамейке, а ей о лицо тушат сигареты. Состояние физического и душевного дискомфорта — тема, встречающаяся во многих ее предыдущих видеоработах. Меньше чем за сутки клип уже набрал больше семи миллионов просмотров на YouTube, передает Spletnik.
Впрочем, отметили поклонники не только новую работу Айлиш, но и смену ее имиджа: цвет волос певицы в комментариях к клипу обсуждают не меньше, нежели сам клип. Билли известна своим экстравагантным стилем, здесь же она предстала в довольно непривычном для себя образе. И поклонники его, надо отметить, оценили.
Смотри видеоклип!