Об ее лицо тушат окурки: 17-летняя певица сняла шокирующий видеоклип

17-летняя певица Билли Айлиш, которая стала лучшим артистом года на Apple Music Awards, дебютировала в качестве режиссера — звезда сняла клип на свою песню Xanny из ее дебютного альбома When We All Fall Sleep, Where Do We Go?, который получил несколько номинаций на «Грэмми».