«Настя стала частью моей жизни»: Алена Шишкова о своем отношении к возлюбленной Тимати

К семье 36-летнего Тимати приковано повышенное внимание: на Instagram его мамы Симоны подписано 3 миллиона подписчиков, а СМИ не пропускают ни один выход хип-хоп-исполнителя с 23-летней Анастасией Решетовой. В октябре у пары родился сын Ратмир, ставший вторым ребенком рэпера (у Тимура Юнусова растет пятилетняя дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой). В недавнем интервью HELLO! Шишкова рассказала о дочери, отношениях с ее отцом и его нынешней девушкой, пишет Spletnik.
Алена призналась, что с появлением на свет Ратмира Алиса стала больше времени проводить в новой семье отца.
Алиса просто любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно,
— рассказала Шишкова.
Алена развеяла подозрения недоброжелателей во вражде с Анастасией Решетовой.
Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала,
— добавила Алена.
На отсутствие вражды указывает и совместная работа. В прошлом месяце стало известно, что Шишкова и Решетова стали амбассадорами косметического бренда Shine Is и снялись в одной рекламной кампании.