Пт, 6.12.2019
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«Настя стала частью моей жизни»: Алена Шишкова о своем отношении к возлюбленной Тимати

Алена Шишкова

ФОТО: Instagram

К семье 36-летнего Тимати приковано повышенное внимание: на Instagram его мамы Симоны подписано 3 миллиона подписчиков, а СМИ не пропускают ни один выход хип-хоп-исполнителя с 23-летней Анастасией Решетовой. В октябре у пары родился сын Ратмир, ставший вторым ребенком рэпера (у Тимура Юнусова растет пятилетняя дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой). В недавнем интервью HELLO! Шишкова рассказала о дочери, отношениях с ее отцом и его нынешней девушкой, пишет Spletnik.

Алена призналась, что с появлением на свет Ратмира Алиса стала больше времени проводить в новой семье отца.

Алиса просто любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно,

— рассказала Шишкова.

Тимати с Аленой Шишковой и дочерью Алисой.

ФОТО: Instagram

Алена развеяла подозрения недоброжелателей во вражде с Анастасией Решетовой.

Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала,

— добавила Алена.

Анастасия Решетова и Тимати

ФОТО: Скриншот с Instagram

На отсутствие вражды указывает и совместная работа. В прошлом месяце стало известно, что Шишкова и Решетова стали амбассадорами косметического бренда Shine Is и снялись в одной рекламной кампании.

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