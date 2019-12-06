Каких мужчин выбирают супермодели: Кармен Касс вышла в свет с возлюбленным
Supermodell ja ettevõtja Carmen Kass (41) väisas suursugust Colonna heategevusgalat ärimehest kallima seltskonnas.
На прошедшем на днях благотворительном гала-вечере Colonna собрались многие видные бизнесмены, общественные деятели и эстонские знаменитости. Была среди них и всемирно известная манекенщица из Эстонии Кармен Касс.
На мероприятие, где была собрана рекордная сумма в размере 104 тысяч евро, 41-летняя Кармен пришла не одна, а в компании своего возлюбленного — 32-летнего Каспара Кягу — сына успешного эстонского бизнесмена Раймо Кягу.
Впервые об отношениях пары в СМИ заговорили в 2015 году, когда в Сети появились ЭТИ СНИМКИ!