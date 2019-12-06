Удалите это немедленно. ТОП-5 приложений, которые нельзя устанавливать на смартфон

Всеми этими опциями смартфоны обрастают благодаря приложениям, которые берутся, как правило, из магазинов Google Play или App Store. Казалось бы, официальный каталог программ — самый безопасный. Это наверняка так, но об абсолютной надежности не может быть и речи.

Даже в каталогах Apple и Google, где каждая публикация проходит проверку, специалисты по кибербезопасности часто вылавливают файлы с вирусами и критическими уязвимостями. Лайф рассказал про самые опасные категории приложений.

Главней всего — погода в смартфоне

Сегодня приложения с метеосводками многими производителями смартфонов предустанавливаются на заводах. Многими, но не всеми. Поэтому пользователи все еще часто обращаются в поисках нужной опции к магазинам Google Play и App Store. И далеко не все останавливают выбор на самых рекомендованных приложениях. А зря.

В 2017 году компания ESET обнаружила в магазине Google утилиты Good Weather и World Weather, которые при первом запуске просили доступ ко многим нетипичным для приложений данного типа функциям вроде чтения SMS. Разумеется, неспроста. Программы предлагали формы для данных кредитных карт во время оформления подписок. У тех, кто их заполнял, потом многократно снимались деньги. Так как утилиты имели доступ к SMS-сообщениям с кодами подтверждения.

В начале этого года случился скандал из-за китайского приложения Weather Forecast — World Weather Accurate Radar. Оно собирало информацию о пользователях вроде e-mail и номеров телефонов, а потом отправляло ее на серверы в КНР. И если слежка вас не волнует, то было у Weather Forecast еще одно неприятное свойство: оно оформляло скрытые платные подписки со смартфонов пользователей. Утилиту скачали более десяти миллионов раз.

Фонарик с подвохом

Пожалуй, нет проще способа открыться чужому человеку, чем скачать на смартфон фонарик. Во всяком случае такое впечатление складывается после недавнего исследования сотрудника Avast Луиса Корренса. Компания, специализирующаяся на информационной безопасности, проанализировала 937 фонариков из магазина Google Play и выяснила, что абсолютно каждая программа пытается проникнуть в те разделы Android, которые ей для активации вспышки или подсветки экрана абсолютно не нужны. Только вдумайтесь: специалист нашёл 262 фонарика, которые просят от 50 до 77 разрешений.

Опасно ли это? Ну как минимум неудобно. В 2018 году компания Check Point нашла 22 приложения-фонарика в магазине Google Play, которые заражали смартфоны рекламным вирусом. Последний начинал показывать баннеры пользователям во весь экран везде, где только можно: в приложении для звонков, в настройках, в камере. Таким образом злоумышленники увеличивали число показов и монетизировали трафик. Другой сценарий — утилита просила заплатить для отключения рекламы. По данным Check Point, вредоносное ПО скачали из магазина Google Play от полутора до семи с половиной миллионов раз.

Паучьи соцсети